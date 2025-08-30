第３２回Ｕ―１８Ｗ杯（９月５〜１４日・沖縄）に出場する高校日本代表は３０日、那覇市内のホテルで記者会見と結団式を行った。記者会見には、団長の宝馨・日本高野連会長、小倉全由監督、主将の阿部葉太外野手（横浜）、副主将の中野大虎投手（大阪桐蔭）と岡部飛雄馬内野手（敦賀気比）、２年生で唯一の選手となった末吉良丞投手（沖縄尚学）が出席。連覇がかかる今大会へ、小倉監督は「２年前に（明徳義塾の）馬淵監督が優