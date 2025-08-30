今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「靴下ねこのうに」に投稿されたうんちを踏んで飼い主さんに洗われ、ペット用乾燥機にかけられてしまった猫ちゃんの様子です。 この様子は59万回を超えて再生され、投稿には「まばたき全くしないの好き」「何かを悟った顔してる(笑)」といった声が集まっています。 【動画：ドライヤーハウスの中に入れられた猫→顔を見てみたら…】 THE 虚無顔 TikTokアカウント「靴下ねこのうに」