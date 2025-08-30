環境副大臣で自民党の小林史明衆議院議員（広島6区）が29日にX（旧ツイッター）を更新。「自民党総裁選挙の前倒しに向けた手続きが決定されました。元々、私自身は総裁選を早期に実施すべきという考えです。」と総裁選の前倒し実施に前向きであるとコメントした。 【写真】同じ広島の選挙区こちらの重鎮ともいい関係 自民党の総裁選については、27日に「自民党総裁選管理委員会」の会合が開かれた。会合では、前倒し