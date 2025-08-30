足利義満が石清水八幡宮の要職人事を任命したことを示す古文書＝30日午後、京都府八幡市室町幕府3代将軍の足利義満（1358〜1408年）が、石清水八幡宮（京都府八幡市）の要職人事を任命したことを示す古文書が見つかったと、同八幡宮が30日発表した。朝廷が持っていた八幡宮の人事権に将軍家が介入していたとする史料はあったが、専門家は義満の関わりが明確になったのは初めてで、重要な史料と指摘した。古文書は、国の重要文