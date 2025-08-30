◇プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(30日、甲子園球場)この日自身初の4番起用となっている巨人・岸田行倫選手が起用に応える躍動。5回の第3打席で同点タイムリーを放ち、これで猛打賞も記録しています。この日「4番・キャッチャー」で起用され、第96代4番となった岸田選手。対する阪神の先発・郄橋遥人投手の前に第1打席から2打席連続でヒットを放ちます。そんな中、バッテリーを組んだ巨人の先発・井上温大投手は初回に森下翔