¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¹Ã»Ò±à¡Ëµð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬30Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¥×¥í8Ç¯ÌÜ¡¢ÄÌ»»289»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¡£4ÈÖ½éÂÇÀÊ¤«¤é3ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç°ìµ¤¤ËÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï0¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÇÆþ¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¹â¶¶¤¬¥«¥¦¥ó¥È1¡½1¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÃæÁ°¤Ø¡£µð¿Í¤Î4ÈÖ½éÂÇÀÊ½é°ÂÂÇ¤Ïº£Ç¯7·î3Æüºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à