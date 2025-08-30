【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は２９日、英仏独の３か国が国連の対イラン制裁を復活させる手続きを通知したことを受け、非公開の会合を開いた。英仏独が会合前、米国との交渉再開などの提案を拒んだとしてイランを非難したのに対し、イランは「非現実的だ」と反発し、双方の対立が鮮明となった。英国のバーバラ・ウッドワード国連大使は会合前、３か国の国連大使を代表し、記者団を前に「外交解決の道筋は残さ