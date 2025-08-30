佐賀県には、地域ならではのグルメを味わえる道の駅が多く存在します。ドライブや観光の途中に立ち寄る楽しみとしても人気で、地元食材を使った料理やお土産が訪れる人々を惹きつけています。All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女226人を対象に「グルメが魅力的だと思う佐賀県の道の駅」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！【全ランキング結果を見る】同率1位：伊万里（佐賀県伊万里市