韓国のボーイズグループオーディション番組『B:MY BOYZ』最終回にて、デビューする8人のメンバーが決定、日本からはヒョウ、カイ、ハルトと3人がランクイン、見事デビューを勝ち取った。【映像】スタイル抜群！1位となった日本人ヒョウ（全身姿も）『B:MY BOYZ』は世界中から総勢30人の候補者「B:GINNER」が参加し、ボーカル、パフォーマンス、プロデュースなど、さまざまな才能を競うオーディション番組。最新K-POPを牽引する