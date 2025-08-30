この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第7話をごらんください。 坂本さんの話で、女性客側には特に何の問題もないとわかったナエくまさん。むしろ問題は、人のことを気にしすぎる問句さんの方にあると聞き、ナエくまさ