テレビ朝日系『グッド！モーニング』でお天気キャスターを務める今井春花さんが光文社の『週刊FLASH』最新号に初登場しました。【写真】アナウンサー界No.1スタイル！難関大卒29歳フリーアナがパワーアップしたビキニ姿披露今井アナは埼玉県出身の26歳。2022年8月、気象予報士試験に合格し、同年12月にウェザーマップ所属。2023年10月からは情報番組『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）のお天気キャスターとして出演しています