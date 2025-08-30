¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î31Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©12°Ì¡§¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÇÉ¼ê¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï°­ÌÜÎ©¤Á¤·¤½¤¦¡£º£Æü¤Ï¹µ¤¨¤á¥³¡¼¥Ç¤¬µÈ¡£11°Ì¡§¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¿ÆÍ§¤«¤é¸í²ò¤µ¤ì¤ë°Å¼¨¤¬¡£¿¿¼Â¤òÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£10°Ì¡§¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¿Æ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¥Ä¥­¤¢¤ê¡£