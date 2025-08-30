2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送中の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。「横山裕が走る！子ども支援マラソン」がこのあとすぐ、スタートを迎えます。横山はランナーに決定した当初から、「自身の子ども時代を振り返り、いま、支援が必要な子どもたちを支援したい」という決意を語ってきました。今夜の放送では、横山がなぜ走るのか、その思いが詳しく明かされます。そこには、横山の生い立ちや、2人の弟