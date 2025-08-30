Image: Komorebi Mall こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。新登場の「yi-G Mouse」は、Appleユーザーの密かな悩みを解決する、ワイヤレス充電対応のMagic Mouseケース。ひっくり返して充電する、あの不格好な充電スタイルはもう見なくていいんです。置くだけ充電で作業が途切れない Image: Komorebi Mall