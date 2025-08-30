イタリアサッカー連盟(FIGC)は29日、北中米ワールドカップ欧州予選に向けたイタリア代表メンバーを発表した。グループIのイタリアは6月の第3節から登場し、2試合を消化した時点で1勝1敗(勝ち点3)の暫定3位。この6月シリーズ後にルチアーノ・スパレッティ前監督が解任となり、新たにジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が就任した。ガットゥーゾ監督の初陣は9月5日の第5節エストニア戦。その後、同8日の第6節でイスラエルと対戦す