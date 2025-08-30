BE:FIRSTが、BMSGが主催するボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』課題曲としても話題沸騰中の渾身のR&Bチューン「Secret Garden」MVの舞台裏を収めたBehind The Scenes映像をYouTubeで公開した。◆BE:FIRST 動画新曲「Secret Garden」は、2010年代R&Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックの上で、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げたR&Bチューンだ