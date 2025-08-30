Photo: SOW 作業着やアウトドアアイテムの印象が強いワークマン。しかし、そんな中には日常生活でも違和感なく“きちんと”まとうことのできる、高機能なアイテムがたくさんあります。今回は、蒸し暑く、なんだかやる気のでない日々でも毎日着用したくなるような、隠れ名アイテムを3つ紹介します。上品さもある涼しいサンダル Photo: SOW