◇プロ野球セ・リーグ DeNA - 中日(30日、横浜スタジアム)筒香嘉智選手が2打席連発の第13号ソロホームランを放ち、DeNAが勝ち越しに成功しました。DeNAは1回表に2点の先制を許しましたが、直後の攻撃、1アウト1塁の場面で筒香選手に打席が回ると、高橋宏斗投手の153キロのストレートをとらえ、右中間スタンドへ第12号2ランホームランを放ち、同点に追いつきます。さらに筒香選手は同点のまま迎えた3回の第2打席、今度は高めに浮い