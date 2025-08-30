片平里菜が9月3日、新曲「夏の祈りのなかで」をデジタルリリースすることが発表となった。デビュー10周年の節目に制作されたアルバム『Redemption』から約2年。昨年2024年には最多最長の13ヶ月73本のロングツアー＜風の吹くまま＞を開催し、そのファイナルを2025年6月に沖縄(那覇、コザ)で実施した。新曲「夏の祈りのなかで」は、同ツアー中に全国各地を歌い巡り、訪れた土地や人と心を通わせてきた片平里菜が、6月23日の沖縄慰霊