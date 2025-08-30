43歳にして肉体も美貌も衰え知らず――。プールサイドでのグラビア風ショットが公開されるや、ファンからは「見とれちゃう！」「最高のレスラーだ」と絶賛の嵐。技巧派ベテランが放つ存在感に「王座戦に起用すべき」との声まで飛び出し、SNSは一気に熱を帯びた。【画像】「43歳とは思えない」水着姿の“衝撃ビジュアル”WWE女子スーパースターのレジェンド、ナタリアがXを更新。プールサイドで撮影したグラビア風の写真を公開