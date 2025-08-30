ブラックマヨネーズ小杉竜一（52）が29日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。漫画「ONE PIECE」原作者の尾田栄一郎氏から持ちネタ「ヒーハー」についてクレームを言われると勝手に勘違いして命の危険を感じたと話した。「ONE PIECE」ネタの話題になって、小杉は「もう1個“ONE PIECE”の話でいい？」と確認してから「初期のファンの人たちがずっと思ってることが1個あると思うんだけど、オレ、『ヒー