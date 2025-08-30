◆パ・リーグ日本ハム２―６楽天（３０日・エスコンフィールド）日本ハムの郡司裕也捕手が初回１死三塁、藤井の膝元のスライダーを左翼へ先制二塁打。見送ればワンバウンドする明らかなボール球だったが、打球はぐんぐんと伸び左翼フェンスに直撃した。サインが進塁打だったことを明かし、「進塁打ではあるのでサイン通り。サイン無視ではないです。二遊間にゴロを打ちにいったのがフェンス直撃になってしまった」と郡司らしい