テレビ東京の角谷暁子アナウンサーが３０日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットを披露した。角谷アナはインスタグラムに「出産が現実味を帯びてきた、夏」とひまわりとスイカの絵文字を交えてつづり、膨らんだお腹の全身ショットや“あき出産頑張ってねお誕生日おめでとう”と書かれたプレートとのショットなどをアップした。７月３０日に、第１子を出産したことを明かした角谷アナ。現在は育休に入っているが、以降