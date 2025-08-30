¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡ËÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£³²ó¡¢ÀèÈ¯¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡££±»à¤«¤éÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤Ë»Íµå¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤Îº¸Á°ÂÇ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÌî¤¬»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤ß£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤Î±¦Á°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç£²ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¤â£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢·§Ã«·ÉÍ¨ÆâÌî¼ê¤Ï±¦Èô¤Ç£³ÅÀÌÜ¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£