札幌・豊平警察署は2025年8月30日、無免許過失運転致傷および道路交通法違反（救護措置義務、事故不申告）の疑いで、札幌市北区に住む配送業の男（53）を逮捕しました。男は8月28日午前9時50分ごろ、運転免許を持っていないにもかかわらず、札幌市豊平区豊平3条1丁目付近の国道36号の交差点を軽ワゴン車で走行中に、自転車に乗っていた札幌市豊平区の会社員の男性（37）と衝突し、腰の痛みなど軽傷を負わせたにもかかわらず、その