日本テレビ系「２４時間テレビ」が３０日、スタートした。チャリティーランナーを務めるＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・横山裕の生い立ちがＶＴＲで紹介された。「はっきりと走る理由がある」と語る横山は、１９８１年大阪出身。３歳のときに両親が離婚した。５歳のときに母親が再婚し、名字が横山に。横山は「実の父。顔はまったくわかってない」「僕が２人目のお父さんの名字を継いだんで。僕ほんまは横山じゃないんやろうな…説」