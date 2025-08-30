「阪神−巨人」（３０日、甲子園球場）阪神の岡田彰布オーナー付顧問がニッポン放送「ショウアップナイター」で解説を務めた。三回。先頭の近本が空振り三振に倒れると、「近本は当分打てないね。疲れてる。バテだね」と指摘。「後半、盗塁もできないんですよ。前半がものすごく多い」とし、「素振りを見ても上半身だけで振る。下半身が使えないんでしょうね」と分析した。近本は前日の試合で２試合ぶりにスタメン復帰した