人気格闘ゲーム実写映画の続編『モータルコンバット2』の米公開日が、2025年10月24日から2026年5月15日に延期されたことがわかった。年を跨ぎ、約半年の移動となる。 日本公開予定は現時点までに伝えられていなかった。 当初予定の10月24日には、ブルース・スプリングスティーン伝記映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』（日本は11月14日）などが控えていた。ワーナーは翌