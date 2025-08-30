結婚して無事妊娠し幸せいっぱいのユウコ。そんなユウコの悩みは、夫のゲームへのハマりようでした。しかもどうやらそのゲームは、ただのゲームではないようで…？義母のおかげで制裁に成功した今、夫はどんな顔で帰ってくるのでしょうか？『夫がゲーム内結婚していた話』第4話をごらんください。 義母の手によりゲーム内結婚相手と喧嘩した夫・トモヒロ。ユウコはそんなトモヒロの帰りを待ちます