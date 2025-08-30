お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）とせいや（32）が、29日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。ファン出待ちにもの申した。「品川駅で新幹線で改札出たら、自分じゃないけどなんか集まってるよな」と切り出して、品川駅を利用すると高確率で“アイドルファン”が改札前で出待ちをしている場面に遭遇するという粗品。「霜降り明星」のファンではなさそうな人から「“あ