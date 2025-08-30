私はクミ（30代前半）。タカユキ（30代後半）と結婚をして、コウタが生まれました。車で20分くらいの距離には義実家があり、月に1回ほど会っています。お義母さんは私が正社員に復帰しようとしたら「保育園の送りをタカユキがやるのは大変だから、パートにしなさい」と口を出してきたのですが、フリーランスになって送りも迎えも私の役割になった今、今度は「土日にママが仕事をしているとパパが大変だから、外に出て平日の仕事を