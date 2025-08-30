◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島（30日、神宮球場）ヤクルトの村上宗隆選手が2打席連続の今季第13号ホームランを放ちました。第1打席でソロホームランを放っていた村上選手。同点で迎えた第2打席、2アウト3塁と勝ち越しのチャンスに村上選手はストレートを強振すると打球は第1打席と同じくバックスクリーンへ。勝ち越しの2ランホームランとなりました。村上選手はこれで前日の試合の最終打席から合わせて、3打席連発と驚異的な