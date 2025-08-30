本作品は、ママリユーザーさんの体験談から再編成した作品です。主人公・美波さんは、突然届いた県外弁護士からの封筒に動揺が隠せずにいました。宛名は旦那の宏樹宛。その内容は、人妻相手に宏樹が不倫をし相手を妊娠させたというもの。のらりくらりと真実を話さない宏樹にしびれを切らした美波さんは、不倫相手の夫が雇った弁護士に真実を聞きます。この騒動は一体どうなってしまうのか――。『私の旦那は