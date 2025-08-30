À¼Í¥¡¦ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤µ¤ó¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë10·î6Æü¤Ë¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á°ºî¡ØÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ1st¼Ì¿¿½¸ Ì¤³ÎÇ§¡Ù¤«¤é2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢À¾ÍÎ¤ÈÅìÍÎ¤ÎÊ¸²½¤¬º®ºß¤¹¤ëßê¤Ó¤ä¤«¤Ê³¹¡¦¥Þ¥«¥ª¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¡£Âç¿Í¤Î½÷À­¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿Èà½÷¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥ÈÄ©Àï¤·¤¿ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤µ¤óÅÄÃæ¤¬É½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡£½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë²Ã