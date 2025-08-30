バスケットボールBリーグ2部（B2）の福岡は30日、福岡市内で新体制会見を行い、福島雅人ヘッドコーチ（HC）や選手がB2プレーオフ（PO）優勝を決意した。昨季は西地区で優勝するも、PO準決勝で敗れて1部（B1）昇格を逃した。B2最下位だった1試合平均スチール数（5・4個）を8・2個に増やすため、戦略的かつ攻撃的な守備を目指す。さらに3点シュートの確率向上も掲げ、B1でも実績のある福岡第一高出身の狩野祐介らが加わった。ア