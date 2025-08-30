プロ野球のファームはイースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて7試合が行われた。西武は楽天戦（ベーマガSTADIUM）に6―1で逆転勝ち。先発の育成選手・ロペスが3回3安打1失点で、3番手の育成選手・宮沢が1回1安打2奪三振無失点で6勝目（2敗2セーブ）を挙げた。拓植が3安打2打点、古川が3安打をマーク。楽天先発の育成選手・王程彦は5回0/3を5安打2失点で5敗目（8勝）。ドラフト6位・陽柏翔（BC・茨城）が2安打。巨