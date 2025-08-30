皆さんは、2人が同時に同じ言葉を言ってしまったらすぐに「ハッピーアイスクリーム！」と言わなければならない、というルールをご存じでしょうか？会話中や偶然のタイミングで、2人が「ああ〜、おいし〜」「びっくりした〜」などの同じ言葉を同時に言った場合、すぐに「ハッピーアイスクリーム！」と言わなければならないんです。しかも、言うのが遅かったら、アイスクリームをおごらなければいけなかったり、腕をたたく“し