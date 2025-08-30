渋川市役所 任期満了に伴う群馬県の渋川市長選は３１日に投票が行われます。大勢の判明は午後９時ごろの見通しです。 渋川市長選に立候補したのは届け出順に元県議の星名建市さん（６８）と元副市長の伊勢久美子さん（５６）のいずれも無所属で新人の２人です。新人同士の一騎打ちとなるのは６つの市町村が合併した２００６年以降初めてです。 投票は３１日に市内５９カ所で午前７時から午後６時まで行われます。開票は午