◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（３０日・神宮）ヤクルト・村上宗隆内野手が２戦連発となる１２号ソロを放った。０―２の２回先頭で高橋のカットボールを捉えた。バックスクリーンに直撃する飛距離１２９メートルの完璧な一撃。一塁を回ったところでファンがいる右翼席へ右手を挙げた主砲は「一発で仕留めることができました。逆転できるように頑張ります」と力を込めた。また３回２死三塁では再びバックスクリーンへ１３