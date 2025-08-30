【MLB】ロッキーズ 7ー11 カブス （8月29日・日本時間30日／デンバー）【映像】誠也、127フェン直打で見せた“喜びのジェスチャー”カブスの鈴木誠也外野手が「3番・DH」でロッキーズ戦に先発出場。3回に417フィート（約127.1メートル）の特大フェンス直撃二塁打を放ち、塁上で喜びの表情を見せた。直近10試合では33打数5安打1打点と不調だった鈴木。しかし、この日は打棒が復活となった。カブスが2点リードで迎えた3回、2死ラ