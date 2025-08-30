¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ëµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£³ÈÖ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£·ç¾ì¤·¤¿»î¹ç¤ò½ü¤¤¤Æ£³£²£·»î¹çÏ¢Â³¤Ç£´ÈÖ¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤­¤¿²¬ËÜ¤Ï£±£¸Ç¯¤Î£¶·î£±Æü¡Êµþ¥»¥é£Ä¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£³ÈÖ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç¤ÏÍ·¥´¥íÊ»»¦¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢£³²ó£²»à¤Ç¤ÏÍ··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££´ÈÖ¤Ë¤Ï´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤òµ¯ÍÑ¡£Âè£¹£¶Âå£´ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿´ßÅÄ¤Ï£²²óÀèÆ¬¤ÇÃæÁ°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È