女優の原菜乃華が３０日放送のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）内のコーナー「買い物の達人」に出演し、スカウトされた“場所”を明かした。２９日に公開された劇場アニメ「不思議の国でアリスと−ＤｉｖｅｉｎＷｏｎｄｅｒｌａｎｄ−」で共演した「ブラックマヨネーズ」小杉竜一とゲスト出演。買い物の途中で、２人の幼少期の話題になった。原の幼少時代はおめめクリクリ。その写真が画面に映し出された