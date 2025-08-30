９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」が３０日、東京・味の素スタジアムで行われた「ａ―ｎａｔｉｏｎ」に出演した。芸能事務所「エイベックス」が主催する大規模音楽イベント。登場と共に客席から歓声を浴びたリーダーのＭＡＫＯは「皆さんの熱気を感じます」と驚いた顔を見せつつ「水分補給を忘れずに最後まで盛り上がってしきましょう」と呼び掛けた。ａ―ｎａｔｉｏｎは昨年に引き続き２年連続２度目の出演。ＡＹＡＫＡ