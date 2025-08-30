●片眼鏡に長いヒゲの風貌でバイト面接 女優の尾野真千子が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、31日に放送される「伯爵と呼ばれる男〜58歳のアルバイト探し〜」。片眼鏡に長いヒゲという風貌で「伯爵」と呼ばれる直哉さん(58)の新たな挑戦を追った作品だ。生い立ちも仕事も何もかも違う伯爵に、次々と共通点を発見したという