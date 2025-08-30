３０日、天津に到着したトカエフ氏（右）。（天津＝新華社記者／郝源）【新華社天津8月30日】カザフスタンのトカエフ大統領は30日、中国で開かれる上海協力機構（SCO）サミットに出席するため天津に到着した。３０日、天津に到着したトカエフ氏（中央）。（天津＝新華社記者／楊青）