ＳＴＵ４８が３０日、都内で１２枚目シングル「傷つくことが青春だ」発売記念イベントを開催した。この日は６人での野外ステージで猛暑に負けず汗を流しながらパフォーマンスし、２期生の高雄さやかが初の単独センターを務める同曲を披露。「暑かったんですけど、皆さんと楽しい時間を過ごすことができて幸せでした」と感謝し、「この曲は大好評で神曲と言われている。たくさんの方に聞いてもらいたいので盛り上げていけたら」