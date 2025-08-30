½÷Í¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê48¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯°¦¤é¤·¤¯¤Æ¹¥¤­¡×¤È¸ì¤ë°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£10ºÐ¤Î°¦Ì¼¤È¤È¤â¤ËÍÅ²ø¤¬¹¥¤­¤À¤È¤¤¤¦¾¾¡£¡Ö»ä¤ÏÅÉÊÉ¤¬¹¥¤­¤Ç¡£»Ò¶¡¤Ï¤¯¤À¤ó¡Ê·ï¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍÅ²ø¤¬¹¥¤­¤Ç¡£»Ò¶¡Û©¤¯¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤ËÍ½¸À¤ò¤·¤Æ»à¤ó¤¸¤ã¤¦ÍÅ²ø¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«Í¥¤·¤¯¤Æ¹¥¤­¡¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢