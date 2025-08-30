「プロレス・マリーゴールド」（３０日、後楽園ホール）シングル最強を決める「ドリーム・スターＧＰ２０２５」のリーグ公式戦が行われた。団体のエースでワールド王者の林下詩美（２６）と、今年５月に電撃入団した“女子プロレスのアイコン”ことスーパーフライ級王者の岩谷麻優（３２）が２年ぶりにシングルマッチで激突し、１５分時間切れでドロー決着となった。互いに勝ち点１を追加し、詩美が４勝１敗１分の９点で首位を