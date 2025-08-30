秋田朝日放送 秋田県由利本荘市の５０代の女性がＳＮＳのメッセージをきっかけに「ロマンス詐欺」の被害に遭い、１２５６万円相当の暗号資産をだまし取られました。 警察によりますと、５月上旬由利本荘市の５０代の女性に台湾に住む男を名乗る相手からインスタグラムのメッセージが届きました。そして、その相手とやり取りをするうちに好意を抱き結婚を意識するようになりました。 その後女性は相手から「暗