老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、将来、年金を月12万円もらいたい場合の現役時代の収入についてです。Q：年金を月12万円もらえる人は、現役時代にどのぐらいの収入がある人ですか？「会社員とし